«Оттава» обыграла «Питтсбург» и вышла вперед в серии финала Восточной конференции
В третьем матче серии финала Восточной конференции Кубка
Стэнли «Оттава» на домашнем льду обыграла «Питтсбург» со счетом 5:1.
В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Марк Мето, Дерек Брассар, Зак Смит и Кайл Туррис, а у гостей единственную шайбу забросил Сидни Кросби.
ВИДЕО ДНЯ: Хоккеисты «Оттавы» за 80 секунд забросили три шайбы в ворота «Питтсбурга»
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 16
минут, но полезными действиями так и не отметился.
В серии до четырех побед «Сенаторз» вышли вперед – 2-1.
Четвертый матч противостояния состоится также в столице Канады 20 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Финал
Третий матч
Матч
Оттава - Питтсбург - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Хоффман (Террис, Берроуз), 0:48 (1:0). Мето (Райан, Брассар), 10:34 (2:0). Брассар (Макартур, Райан), 12:28 (3:0). Смит (Карлссон, Мето), 12:52 (4:0). Террис (Хоффман, Классон), 38:18 (5:0). Кросби (Штрайт, Кессел), 46:07 (5:1).
Место и дата
18 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция