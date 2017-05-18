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«Оттава» обыграла «Питтсбург» и вышла вперед в серии финала Восточной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В третьем матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льду обыграла «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Марк Мето, Дерек Брассар, Зак Смит и Кайл Туррис, а у гостей единственную шайбу забросил Сидни Кросби.

ВИДЕО ДНЯ: Хоккеисты «Оттавы» за 80 секунд забросили три шайбы в ворота «Питтсбурга»

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, но полезными действиями так и не отметился.

В серии до четырех побед «Сенаторз» вышли вперед – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится также в столице Канады 20 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Финал
Третий матч

Матч

Оттава - Питтсбург - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Хоффман (Террис, Берроуз), 0:48 (1:0). Мето (Райан, Брассар), 10:34 (2:0). Брассар (Макартур, Райан), 12:28 (3:0). Смит (Карлссон, Мето), 12:52 (4:0). Террис (Хоффман, Классон), 38:18 (5:0). Кросби (Штрайт, Кессел), 46:07 (5:1).

Место и дата

18 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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