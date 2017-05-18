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«Бостон» уступил «Кливленду» на старте финала Конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Бостон» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, в его активе 38 очков, девять подборов и семь передач.

В серии до четырех побед «Кливленд» вышел вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится также в Бостоне 20 мая.

НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Финал
Первый матч

Матч

Бостон - Кливленд - 104:117

Место и дата

18 мая 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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