«Бостон» уступил «Кливленду» на старте финала Конференции

В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Бостон» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, в его активе 38 очков, девять подборов и семь передач.

В серии до четырех побед «Кливленд» вышел вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится также в Бостоне 20 мая.

НБА. Плей-офф

Восточная конференция

Финал

Первый матч