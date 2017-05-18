«Бостон» уступил «Кливленду» на старте финала Конференции
В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Бостон»
на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 104:117 (19:30, 20:31,
36:31, 29:25).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс»
Леброн Джеймс, в его активе 38 очков, девять подборов и семь передач.
В серии до четырех побед «Кливленд» вышел вперед – 1-0.
Второй матч противостояния состоится также в Бостоне 20 мая.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Финал
Первый матч
Матч
Место и дата
18 мая 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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