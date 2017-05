Масса посетил тренировочную базу «Челси» и пообщался с Азаром (видео)

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса посетил тренировочную базу футбольного клуба «Челси», где пообщался полузащитником команды Эденом Азаром.

Встреча прошла в рамках рекламной компании. Футболист подарил гонщику именную футболу команды с его гоночным номером.

Great pleasure to meet @hazardeden10 and this amazing club @ChelseaFC with @Sure @WilliamsRacing pic.twitter.com/zR34CPohIy