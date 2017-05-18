Масса посетил тренировочную базу «Челси» и пообщался с Азаром (видео)
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса посетил тренировочную базу
футбольного клуба «Челси», где пообщался полузащитником команды Эденом Азаром.
Встреча прошла в рамках рекламной компании. Футболист подарил гонщику именную футболу команды с его гоночным номером.
Great pleasure to meet @hazardeden10 and this amazing club @ChelseaFC with @Sure @WilliamsRacing pic.twitter.com/zR34CPohIy— Felipe Massa (@MassaFelipe19) 17 мая 2017 г.
Напомним, лондонский клуб досрочно стал чемпионом Англии.
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