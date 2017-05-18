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Масса посетил тренировочную базу «Челси» и пообщался с Азаром (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса посетил тренировочную базу футбольного клуба «Челси», где пообщался полузащитником команды Эденом Азаром.

Встреча прошла в рамках рекламной компании. Футболист подарил гонщику именную футболу команды с его гоночным номером.

Напомним, лондонский клуб досрочно стал чемпионом Англии.

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