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Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»

Источник:  ФК «Монако»Комментарии
Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»
Источник: ФК «Монако»

В ближайшее воскресенье на дворцовой площади Княжества состоится празднование победы «Монако» в чемпионате Франции.

«Чтобы отметить успехи «Монако» в нынешнем сезоне, американская звезда 50 Cent приедет поприветствовать Фалькао и его товарищей», - говорится на официальном сайте монегасков.

Стоит отметить, что для жителей Монако и владельцев абонементов вход бесплатный.

Напомним, «Монако» впервые за последние 17 лет стали чемпионами, прервав четырехлетнюю гегемонию «Пари Сен-Жермен».

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