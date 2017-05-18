Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»
Источник: ФК «Монако»
В ближайшее воскресенье на дворцовой площади Княжества состоится
празднование победы «Монако» в чемпионате Франции.
«Чтобы отметить успехи «Монако» в нынешнем сезоне,
американская звезда 50 Cent приедет поприветствовать Фалькао и его товарищей»,
- говорится на официальном сайте монегасков.
Стоит отметить, что для жителей Монако и владельцев абонементов вход бесплатный.
Напомним, «Монако» впервые за последние 17 лет стали чемпионами, прервав четырехлетнюю гегемонию «Пари Сен-Жермен».
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