Гонщики Формулы-1 проведут футбольный матч в преддверии Гран-при Монако

Гонщики Формулы-1 проведут традиционный благотворительный футбольный матч в преддверии Гран-при Монако.

Главным тренером одной из команд выступит Клаудио Раньери, ставший в прошлом году чемпионом Англии с «Лестером», в команде итальянца также выступит принц Альберт II.

Также среди участников числятся Себастьян Феттель, Нико Росберг, Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Джанкарло Физикелла, Эстебан Окон, Антонио Джовинацци, Ромен Грожан, Даниэль Риккардо, Эстебан Гутьеррес, Серхио Перес, Маркус Эриксон, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенберг, Макс Ферстаппен, Валттери Боттас, Фелипе Наср и Стоффель Вандорн, а также Шарль Леклер и Мик Шумахер.

Встреча состоится 23 мая на поле стадиона «Луи II».