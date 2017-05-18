Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Вчера состоялись все матчи 29-го тура чемпионата России по футболу: «Томь» дома уступила «Крыльям Советов», «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», «Урал» проиграл «Локомотиву», «Ростов» одержал победу в Махачкале, «Арсенал» и «Амкар» закончили матч без забытых мячей, «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Краснодар», «Рубин» на «Казань-Арене» потерпел поражение в матче с ЦСКА и «Спартак» разгромил «Терек» и получил кубок чемпиона РФПЛ.

«Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом Франции.

В финале Кубка Италии «Ювентус» победил «Лацио», а в финале Кубка Украины «Шахтер» с минимальным счетом обыграл киевское «Динамо».

Мадридский «Реал» разгромил «Сельту» и вышел на первое место в примере.

В перенесенном матче 28-го тура «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном».

В Греции матч «Панатинаикос» - ПАОК прерван из-за брошенной банки пива в голову тренера.

«Уотфорд» отказался от кандидатуры бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

В НХЛ «Оттава» на домашнем льду обыграла «Питтсбург», забросив пять шайб.

В плей-офф НБА «Бостон» уступил «Кливленду» на старте финала Конференции.

Гонщик Формулы-1 Фелипе Масса посетил тренировочную базу «Челси», где пообщался с Эденом Азаром и получил именной презент.

Украинский боксер Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая.

Видео дня: Хоккеисты «Оттавы» за 80 секунд забросили три шайбы в ворота «Питтсбурга»

Цитата дня: «Для меня, для города и для команды непопадание в ЛЧ будет катастрофой», - Александр Кокорин, форвард «Зенита».

Блог дня: Плохо там, где мы. Как себя проявляют молодые россияне в Европе

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