Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»
В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь»,
а также назвали имена участников этой гонки.
Ралли-рейд «Шелковый путь» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут вновь пройдет по территории России, Казахстана и Китая.
Here's the #SilkWay2017 route from Moscow to Xian! 🇷🇺🇰🇿🇨🇳🚦🏁🚗🚎🏆 pic.twitter.com/srWFsNGcDz— Silk Way Rally (@silkwayrally) 17 мая 2017 г.
Российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена в классе грузовиков пятью экипажами. В гонке примут участие двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также Эдуард Николаев, Андрей Карагинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически