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Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь», а также назвали имена участников этой гонки.

Ралли-рейд «Шелковый путь» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут вновь пройдет по территории России, Казахстана и Китая.

Российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена в классе грузовиков пятью экипажами. В гонке примут участие двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также Эдуард Николаев, Андрей Карагинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. 

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