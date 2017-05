Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»

В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь», а также назвали имена участников этой гонки.

Ралли-рейд «Шелковый путь» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут вновь пройдет по территории России, Казахстана и Китая.

Here's the #SilkWay2017 route from Moscow to Xian! 🇷🇺🇰🇿🇨🇳🚦🏁🚗🚎🏆 pic.twitter.com/srWFsNGcDz