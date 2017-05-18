Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика Роуза

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также другие европейские клубы, ответил на вопрос о своем будущем.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции покинет «матрасников» по окончании нынешнего сезона.

«Покину «Атлетико» только ради игры с Дерриком Роузом (игрок баскетбольного клуба НБА «Нью-Йорк Никс» – прим. Редакции). А если честно, то мне комфортно в «Атлетико».

В ближайшее время встречусь со своим агентом, а также с руководством клуба. В любом случае, я счастлив и очень люблю Диего Симеоне, а также своих партнеров по команде», – приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на Cadena Ser.