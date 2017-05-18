«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, столичный клуб заинтересован в услугах защитника «Валенсии» Мартина Монтойи, который является воспитанником «Барселоны» и провел за первую команду 67 матчей.

Отмечается, что 26-летний игрок уже получил предложение от красно-белых и раздумывает над переходом в Россию.

В нынешнем сезоне испанец провел во всех турнирах за «Валенсию» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Монтойю в 7,50 млн евро, а его контракт с «летучими мышами» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что до переезда в «Валенсию» защитник выступал в составе миланского «Интера», а также испанского «Бетиса».