Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей

Как сообщает Focus.de со ссылкой на Bild, шантажист посредством электронный почты вымогал у супруги семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая убить их детей.

Согласно источнику, в феврале прошлого года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес супруги спортсмена. Отмечается, что в первом письме злоумышленник написал следующее: «Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты».

В то время сын Шумахеров, Мик, уже выступал в гоночной серии «Формула-4». Также в семье известного автогонщика есть еще один ребенок – дочь по имени Джина-Мария.

Позже Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.

Напомним, немецкий гонщик продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в конце 2013 года во время катания на горных лыжах.