Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).
Отметим, что если команда Зинедина Зидана обыграет в последнем туре «Малагу», то станет чемпионом страны. Игра с «анчоусами» состоится 21 мая.
«Все прекрасно знают, что «Малага» очень сильна на домашней арене, однако, «Реал» отправится туда за победой. Мы всегда стремимся победить, потому что знаем, на что способны. Мы – «Реал», мы – лучшие, и мы хотим выиграть чемпионат Испании.
Зидан? Он отлично справляется со своими обязанностями. К тому же, у нас отличные отношения в команде.
Что касается меня, то я чувствую себя отлично. Мне удается забивать и приносить пользу команде. Нет, мы не думаем о победе в Лиге чемпионов, у нас в голове матч против «Малаги».
Мои промахи? Думаю, это не нормально для меня, однако, я тоже человек, который иногда ошибается», – цитирует 32-летнего португальца Football Espana.
Матч
Голы
Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).
Состав
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)
Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду
Предупреждения:
Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85
Удаления:
Аспас, 62 - нет
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция