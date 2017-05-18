Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).

Отметим, что если команда Зинедина Зидана обыграет в последнем туре «Малагу», то станет чемпионом страны. Игра с «анчоусами» состоится 21 мая.

«Все прекрасно знают, что «Малага» очень сильна на домашней арене, однако, «Реал» отправится туда за победой. Мы всегда стремимся победить, потому что знаем, на что способны. Мы – «Реал», мы – лучшие, и мы хотим выиграть чемпионат Испании.

Зидан? Он отлично справляется со своими обязанностями. К тому же, у нас отличные отношения в команде.

Что касается меня, то я чувствую себя отлично. Мне удается забивать и приносить пользу команде. Нет, мы не думаем о победе в Лиге чемпионов, у нас в голове матч против «Малаги».

Мои промахи? Думаю, это не нормально для меня, однако, я тоже человек, который иногда ошибается», – цитирует 32-летнего португальца Football Espana.