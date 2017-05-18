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Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).

Отметим, что если команда Зинедина Зидана обыграет в последнем туре «Малагу», то станет чемпионом страны. Игра с «анчоусами» состоится 21 мая. 

«Все прекрасно знают, что «Малага» очень сильна на домашней арене, однако, «Реал» отправится туда за победой. Мы всегда стремимся победить, потому что знаем, на что способны. Мы – «Реал», мы – лучшие, и мы хотим выиграть чемпионат Испании.

Зидан? Он отлично справляется со своими обязанностями. К тому же, у нас отличные отношения в команде.

Что касается меня, то я чувствую себя отлично. Мне удается забивать и приносить пользу команде. Нет, мы не думаем о победе в Лиге чемпионов, у нас в голове матч против «Малаги».

Мои промахи? Думаю, это не нормально для меня, однако, я тоже человек, который иногда ошибается», – цитирует 32-летнего португальца Football Espana.

Матч

Сельта - Реал - 1:4 (0:1)

Голы

Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).

Состав

Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)

Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду

Предупреждения:

Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85

Удаления:

Аспас, 62 - нет

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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