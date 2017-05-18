Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.
«Сделка с Конором готова. Теперь я начинаю работу со стороной Мейвезера. Я не говорю, что бой состоится, но я заключил сделку с одной стороной и пора пойти к другой стороне. Если мы придем к соглашению с советником Мейвезера Хэймоном и самим Мейвезером, то бой состоится. Правила поединка будут строго соответствовать боксу», – приводит слова Уайта Allboxing.ru со ссылкой на ESPN.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически