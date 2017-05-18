Накамура получил специальный приз за хет-трик в Цюрихе (ФОТО)

В среду 17 мая трехкратный победитель супертурниров Zurich Chess Challenge гроссмейстер Хикару Накамура получил за свое выдающее достижение специальный приз, который был учрежден главным организатором турниров в Цюрихе российским бизнесменом Олегом Скворцовым и его женой Наталией Шевандо.

Накамура получил в подарок из рук Наталии Шевандо эксклюзивные часы Rolex. На церемонии, которая прошла в Музее шахмат Российской шахматной федерации также присутствовала многократная чемпионка мира Хоу Ифань.

Также добавим, что для почетных гостей была организована экскурсия по Музею шахмат и по всему особняку на Гоголевском бульваре; ее провел кандидат исторических наук Дмитрий Олейников.

Фото: РШФ