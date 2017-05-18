Матч «Спартак» – «Терек» стал самым посещаемым в 29-м туре
Матчи 29-го тура премьер-лиги посетили 108751 зритель, то есть средняя аудитория одного матча составила 13594 зрителя. Стадионы заполнились на 58%.
Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Терек», собравший 43602 человека – 97% от вместимости стадиона. А самая малочисленная аудитория была у матча «Томь» – «Крылья Советов» – всего 2250 человек.
После 29-го тура средняя посещаемость чемпионата составляет 11492 человека.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция