Матч «Спартак» – «Терек» стал самым посещаемым в 29-м туре

читайте также

У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия Цыбанева Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?

«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом» Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.

Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьми Глава комитета по этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

Леонид Федун: Наградить Романцева и Симоняна золотыми медалями? Может быть Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что экс-наставники красно-белых Никита Симонян, а также Олег Романцев могут получить золотые медали РФПЛ.

«Спартак» показал второй результат в истории чемпионата России по посещаемости домашних матчей «Спартак» сыграл заключительный матч в этом сезоне на своем поле – победа над «Тереком» (3:0). Средняя аудитория красно-белых составила 32760 человек.

«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино «Советский спорт» приводит самые яркие комментарии с матча на «Открытии Арене», который завершился со счетом 3:0.

Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны» Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.

Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила Борзыкина Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что должен сделать «Спартак», чтобы в следующем сезоне остаться на вершине.

Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофой Форвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.

Полиция сообщила, что не допустила серьезных правонарушений на матче «Спартак» - «Терек» Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком» (3:0) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Спартак» – чемпион! 16 лет рабства или Как не надо праздновать победу Красно-белые нарушили все писаные и неписаные правила, отмечая свой первый титул за последние 16 лет.

Квинси Промес: День, который я никогда не забуду Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) на своей странице в социальной сети опубликовал фото с кубком чемпионата России.

Антон Миранчук: Доставил я команде хлопот, но спасибо ребятам, что выстояли Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дебюте в стартовом составе «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1)

Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены» «Советский спорт» предлагает вашему вниманию фотохронику событий после финального свистка в матче «Спартак» – «Терек».

«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место Синицын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.

Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский» Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».

Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победа Бывший нападающий «Спартака» поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком».