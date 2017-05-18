«Спартак» показал второй результат в истории чемпионата России по посещаемости домашних матчей
«Спартак» сыграл заключительный матч в этом сезоне на своем поле – победа над «Тереком» (3:0). Средняя аудитория красно-белых составила 32760 человек.
Это безоговорочно лучший результат в этом сезоне и второй – за всю историю чемпионата России. Выше домашняя посещаемость была только у «Алании» в 1995-м году – 33467 человек.
Посещаемость домашних матчей
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