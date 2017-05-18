UFC проведет турнир в Японии

Американская промоутерская компания UFC собирается провести турнир в Японии на легендарной арене Saitama Super Arena, на которой состоялись самые знаковые бои в истории PRIDE.

Бойцовское шоу должно состояться в сентябре. Пока ни один из поединков файткарда не анонсирован.

Это будет пятый по счету турнир на этой арене. Последний был UFC Fight Night 75, который прошел в сентябре 2015 года, а в главном событии Джош Барнетт победил Роя Нельсона решением судей.