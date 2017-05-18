Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон – «Золотой мяч»

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн сделал прогноз на исход финала Лиги чемпионов, а также подвел итоги сезона для своей команды.

«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джанлуиджи Буффон получит «Золотой мяч».

Проигрывать в финале тяжелее, чем в полуфинале. Ты уже думаешь, что поднимешь трофей, строишь планы, а потом проигрываешь. Это очень непросто.

В нынешнем сезоне «Атлетико» остался без титулов. Но мы решили задачу и стали третьими. Мы проделали отличную работу. Очень жаль, что проиграли в Лиге чемпионов в полуфинале», – приводит Goal.com слова Гризманна.

Напомним, «Атлетико» гарантировал себе третье место в примере и выход в Лигу чемпионов.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе сыграют «Ювентус» и «Реал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибаетсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика РоузаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также другие европейские клубы, ответил на вопрос о своем будущем.Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Команды легенд «МЮ» и «Барселоны» в июне сыграют на «Камп Ноу»Команды легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» летом сыграют в Испании.Зинедин Зидан: Самая сложная часть сезона у нас впередиГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании.Макссимилиан Аллегри: Мы должны похвалить парней за отличную игруГлавный тренер «Ювентуса» Макссимилиан Аллегри поделился впечатлениями от победы над «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.Константин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно боротьсяКонстантин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно боротьсяКомментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ювентуса» в финале Кубка Италии над «Лацио» (2:0).«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»«Ювентус» в Риме нанес поражение «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.«Реал» разгромил «Сельту» и вышел на первое место в примере«Реал» разгромил «Сельту» и вышел на первое место в примере«Сельта» дома уступла «Реалу» (1:4) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.Букмекеры отдают «Ювентусу» предпочтение перед «Лацио» в финале Кубка ИталииБукмекерские конторы выставили котировки на финал Кубка Италии, в котором сойдутся «Ювентус» и «Лацио».«Атлетико» нацелился на Диего КостуНаставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по-прежнему заинтересован в услугах форварда «Челси» Диего Косты.Экс-нападающий «МЮ»: Буду очень удивлен, если Коутиньо перейдет в «Барселону»Экс-нападающий «МЮ»: Буду очень удивлен, если Коутиньо перейдет в «Барселону»Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Терри Гибсон – о возможном трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».«Тоттенхэм» по инициативе Почеттино готов предложить контракт Дани АлвесуНаставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готовится к отъезду Кайла Уокера в другой клуб. Об этом сообщает Yahoo.«Атлетико» не теряет надежды на приглашение экс-нападающего «Барселоны»Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса.Эксперт: У «МЮ» больше шансов пригласить Бэйла, чем ГризманнаЭксперт: У «МЮ» больше шансов пригласить Бэйла, чем ГризманнаИзвестный эксперт Грэм Хантер, специализирующийся на испанском футболе, поделился инсайдами относительно возможных трансферов «МЮ».Игроки «Барселоны» хотели бы видеть Эрнесто Вальверде главным тренером командыМногие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера команды Эрнесто Вальверде, ныне работающего с «Атлетиком» из Бильбао.Карим Бензема: Для Гризманна в «Реале» нет местаНападающий «Реала» об отношениях с Антуаном Гризманном из «Атлетико» и о вероятности его появления в «Реале».«Вильярреал» планирует продлить контракт с ЭскрибойРуководство «Вильярреала» довольно выступлением команды под руководством Франа Эскрибы. Об этом сообщил президент «желтой субмарины» Фернандо Роиг.Массимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случитсяМассимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случитсяГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Кубка Италии.
Футбол
Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается
Формула-1
Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей
Футбол
«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»
Футбол
Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика Роуза
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффонвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Золотой мяч
Золотой мяч