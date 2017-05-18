Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон – «Золотой мяч»
Полузащитник «Атлетико»
Антуан Гризманн сделал прогноз на исход финала Лиги чемпионов, а также подвел
итоги сезона для своей команды.
«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джанлуиджи Буффон получит «Золотой мяч».
Проигрывать в финале тяжелее, чем в полуфинале. Ты уже думаешь, что поднимешь трофей, строишь планы, а потом проигрываешь. Это очень непросто.
В нынешнем сезоне «Атлетико» остался без титулов. Но мы решили задачу и стали третьими. Мы проделали отличную работу. Очень жаль, что проиграли в Лиге чемпионов в полуфинале», – приводит Goal.com слова Гризманна.
Напомним, «Атлетико» гарантировал себе третье место в примере и выход в Лигу чемпионов.
Добавим, что в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе сыграют «Ювентус» и «Реал».
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