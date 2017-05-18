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Леонид Федун: Наградить Романцева и Симоняна золотыми медалями? Может быть

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что экс-наставники красно-белых Никита Симонян, а также Олег Романцев могут получить золотые медали РФПЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне столичный клуб досрочно стал чемпионом России впервые за 16 лет.

«Мы перенесли торжество на середину июля, но деталей пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей.

Будем много медалей заказывать сверх тех сорока, которые положены по регламенту. Наградить медалями ветеранов – например, Олега Романцева, Никиту Симоняна? Может быть. Любая позитивная идея приветствуется», – цитирует функционера ТАСС.

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