Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьми
Глава комитета по
этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу
после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).
На пресс-конференции Луческу заявил, что после домашней игры со «Спартаком» у него возникло «впечатление, что президент федерации дал знак против «Зенита».
«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми», – приводит ТАСС слова Андреева.
Напомним, за тур до окончания чемпионата «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция