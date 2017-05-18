Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьми

Источник:  ТАССКомментарии

Глава комитета по этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

На пресс-конференции Луческу заявил, что после домашней игры со «Спартаком» у него возникло «впечатление, что президент федерации дал знак против «Зенита».

«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми», – приводит ТАСС слова Андреева.

Напомним, за тур до окончания чемпионата «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Федун: Есть проект увеличения вместимости «Открытие Арены» на пять тысячВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что чемпионство поможет клубу на пути самоокупаемости, а также высказался о возможном увеличении вместимости «Открытия Арены».У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия ЦыбаневаУ «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.Леонид Федун: Наградить Романцева и Симоняна золотыми медалями? Может бытьВладелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что экс-наставники красно-белых Никита Симонян, а также Олег Романцев могут получить золотые медали РФПЛ.«Спартак» показал второй результат в истории чемпионата России по посещаемости домашних матчей«Спартак» сыграл заключительный матч в этом сезоне на своем поле – победа над «Тереком» (3:0). Средняя аудитория красно-белых составила 32760 человек.Матч «Спартак» – «Терек» стал самым посещаемым в 29-м туреМатчи 29-го тура премьер-лиги посетили 108751 зритель, то есть средняя аудитория одного матча составила 13594 зрителя. Стадионы заполнились на 58%.«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии с матча на «Открытии Арене», который завершился со счетом 3:0.Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила БорзыкинаЧто ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что должен сделать «Спартак», чтобы в следующем сезоне остаться на вершине.Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофойФорвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.Полиция сообщила, что не допустила серьезных правонарушений на матче «Спартак» - «Терек»Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком» (3:0) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по столице.Квинси Промес: День, который я никогда не забудуПолузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) на своей странице в социальной сети опубликовал фото с кубком чемпионата России.Антон Миранчук: Доставил я команде хлопот, но спасибо ребятам, что выстоялиПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дебюте в стартовом составе «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1)Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию фотохронику событий после финального свистка в матче «Спартак» – «Терек».«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе местоСиницын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский»Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаВалерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаБывший нападающий «Спартака» поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком».«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистамГлавный тренер «Зенита» сначала раскритиковал Виталия Мутко, а затем назвал журналистов глупыми и отказался отвечать на их вопросы.
Футбол
Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается
Формула-1
Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей
Футбол
«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»
Футбол
Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика Роуза
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости