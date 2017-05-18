Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьми

Глава комитета по этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

На пресс-конференции Луческу заявил, что после домашней игры со «Спартаком» у него возникло «впечатление, что президент федерации дал знак против «Зенита».

«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми», – приводит ТАСС слова Андреева.

Напомним, за тур до окончания чемпионата «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча