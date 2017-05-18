Экс-чемпион России в танцах на льду завершил карьеру

Как сообщает агенство «Р-Спорт», российский фигурист Руслан Жиганшин, ставший чемпионом страны в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, а также чемпионом среди юниоров в паре с Викторией Синициной, принял решение завершить спортивную карьеру.

Напомним, фигурист выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом ОИ-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

В минувшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.