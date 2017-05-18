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Виктор Немков — Ронни Маркес. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 мая в Сочи пройдет турнир M-1 Challenge 77. В главном поединке бойцовского вечера россиянин Виктор Немков сразится против бразильца Ронни Маркеса.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Бывший чемпион российского промоушена Виктор Немков вновь очень близко подобрался к титулу. Рашид Юсупов, который совсем недавно носил пояс, больше не будет выступать в М-1 из-за скандала, участниками которого стал весь клуб «Горец». Но это уже другая история. 19 мая Немков проведет бой против бразильца Ронни Маркеса, который еще пару лет назад дрался в UFC. Многие помнят его поединок против топового спортсмена Йоэля Ромеро. Тогда Маркес проиграл лишь в третьем раунде нокаутом. Виктору будет нелегко. Но если не побеждать Маркеса, то и речи быть не может о возврате титула чемпиона. Ронни прекрасно проводит схватки в стойке, а вот в борьбе у него проблемы. Этим и должен воспользоваться Немков. Не зря же он тренируется с самим Федором Емельяненко.

Прогноз: победа Немкова болевым или удушающим приемом.

Сочи, Россия
Дата: 19 мая
Кто: Виктор Немков (Россия) – Ронни Маркес (Бразилия)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Немков (19-е, бои 24-6); Маркес (90-е, бои 16-4).

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Сергей Ващенко
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