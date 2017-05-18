Гарбинье Мугуруса: Думаю, я остаюсь на своем уровне

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча второго круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:1).

«Я хорошо тренируюсь и стараюсь делать это много, – приводит слова 23-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – Думаю, я остаюсь на своем уровне. Все дело в том, чтобы в нужный момент сыграть в матче так, как я это делаю на тренировках, потому что иногда все происходит по-другому».

Отметим, что победа над Остапенко стала для Мугурусы первой в нынешнем сезоне на грунте.

В третьем круге третья сеяная сыграет с Юлией Гергес из Германии, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге.