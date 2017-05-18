Гарбинье Мугуруса: Думаю, я остаюсь на своем уровне
Седьмая ракетка мира
Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча второго круга турнира WTA Internazionali
BNL d’Italia в Риме с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:1).
«Я хорошо тренируюсь и стараюсь делать это много, – приводит слова 23-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – Думаю, я остаюсь на своем уровне. Все дело в том, чтобы в нужный момент сыграть в матче так, как я это делаю на тренировках, потому что иногда все происходит по-другому».
Отметим, что победа над Остапенко стала для Мугурусы первой в нынешнем сезоне на грунте.
В третьем круге третья сеяная сыграет с Юлией Гергес из Германии, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге.
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:2, 2:6, 1:6
Место и дата
17 мая 23:00, , Онлайн-трансляция