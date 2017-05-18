Губернатор Ленинградской области: «Тосно» будет играть на «Петровском»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился впечатлениями от выхода «Тосно» в премьер-лигу.

- Есть задача закрепиться в премьер-лиге, не хочется повторить путь клубов, которые выйдя в элиту, сразу вылетели. Но работа предстоит большая. Мы будем более настойчиво стучаться в двери спонсоров, работающих на территории области. Все настроены на то, что «Тосно» будет играть на «Петровском». Полтавченко поддержал эта идею. Я благодарен «Зениту», что клуб пошел нам навстречу.

Многие относились к «Тосно» скептически, еще пару лет назад все рассчитывали, что у этого проекта нет будущего. Но проект живет и он состоялся, впервые клуб из Ленинградской области будет играть в элите российского футбола. В области нет столицы, потому иметь в собственности стадион на 10-15 тысяч - нецелесообразно. Мы никогда не наберем в Тосно 10 тысяч зрителей, наша задача сделать там базу. Мы готовы полностью профинансировать ее, там будет поле с натуральным газоном. Если и строить стадион - в районе Кудрово, где есть метро и есть автомобильная развязка.

Мы начинаем формировать расходную часть бюджета на следующий год. На ПМЭФе мы проведем встречи с крупнейшими спонсорами из нашей области, чтобы они смогли войти в структуру «Тосно» в различных формах. «Тосно» стало брендом нашей области, - передает слова Дрозденко корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Подопечные Дмитрия Парфенова гарантировали выход в высший дивизион после победы над «Нефтехимиком» в 35-м туре (2:0).

Домашние матчи команда проводила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», который вмещает три тысячи зрители. Клуб планировал увеличить вместимость до десяти тысяч человек для соответствия регламенту РФПЛ, а в качестве запасной арены заявить стадион «Петровский».