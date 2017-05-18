Леонид Федун: Есть проект увеличения вместимости «Открытие Арены» на пять тысяч
Владелец «Спартака»
Леонид Федун заявил, что чемпионство поможет клубу на пути самоокупаемости, а
также высказался о возможном увеличении вместимости «Открытия Арены».
– Если в первый сезон на новом стадионе мы в среднем за матч собирали порядка 20 тысяч зрителей, то теперь хотим поставить задачу, чтобы средняя заполняемость трибун на наших матчах была близка к 35 тысячам.
– Готовы ли вы
увеличить вместимость стадиона, если болельщиков станет ходить еще больше?
– Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на пять тысяч зрителей.
Напомним, вместимость «Открытие Арены» составляет 45 360 мест.
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