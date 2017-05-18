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Артур Григорьянц: По матчу «Рубин» – ЦСКА рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседание

Источник:  ТАССКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление полузащитника казанского «Рубина» Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.

«По матчу «Рубин» – ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседание», – сказал Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

Также глава комитета отметил, что будет еще рассматриваться на заседании. «По матчу «Оренбург» – «Уфа» (1:1) – болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По матчу «Зенит» – «Краснодар» (1:0) – фанаты хозяев использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику», – добавил Григорьянц.

Отметим, что заседание КДК РФС пройдет 19 мая, начало – в 11:00 мск.

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