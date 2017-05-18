Владелец «Тосно»: Благодаря губернатору области, мы смогли договориться с «Петровским»

Владелец «Тосно» Борис Пайкин поделился мнением о выходе команды в премьер-лигу.

- У нас много проблем, но губернатор никогда не был в стороне от них. Благодаря Дрозденко мы смогли договориться с «Петровским». Признаюсь, самим нам этого сделать не удалось. Мы будем проводить точечное усиление. Прошел тот период, когда постоянно менялись тренеры и игроки. Хотим, чтобы «Тосно» надолго задержалось в премьер-лиге, - передает слова Пайкина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Подопечные Дмитрия Парфенова гарантировали выход в высший дивизион после победы над «Нефтехимиком» в 35-м туре (2:0).

Домашние матчи команда проводила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», который вмещает три тысячи зрители. Клуб планировал увеличить вместимость до десяти тысяч человек для соответствия регламенту РФПЛ, а в качестве запасной арены заявить стадион «Петровский».