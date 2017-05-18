Велогонщик оштрафован на «Джиро д’Италия» за предложение о свидании, написанное на груди
Велогонщик команды Lotto
NL-Jumbo Виктор Кампернатс оштрафован организаторами «Джиро д’Италия» на 100
тысяч швейцарских франков.
16 мая во время «разделки» Кампернатс расстегнул майку и обнажил на груди надпись: «Карлин, пойдем на свидание?».
Позднее в сети появилась фотография-ответ, на которой девушка ответила согласием на предложение бельгийца.
Le Belge Victor Campenaerts a demandé un rendez-vous à une fille au départ du contre-la-montre https://t.co/P0Stfhs2Ah#lequipeGIRO pic.twitter.com/qDTaRF5i6m— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 мая 2017 г.
Однако организаторы супермногодневки не прониклись романтическим настроением Кампернатса и выписали ему штраф с формулировкой «за нанесение вреда имиджи велоспорта».
Добавим, что после 11 этапов Кампернатс занимает 154-е место в общем зачете «Джиро д’Италия».