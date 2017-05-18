Официально: Юдин стал игроком «Зенита»

Как сообщает пресс-служба «Зенита», новичком казанского клуба стал доигровщик Игорь Юдин, в 2013 году сменивший австралийское спортивное гражданство на российское.

В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за клуб «Быдгощ», занявший 15-е место в чемпионате Польши. Юдин стал вторым бомбардиром команды, набрав 385 очков в 30 матчах и показав 48% реализации атак.

Напомним, уроженец Екатеринбурга в 14 лет вместе с семьей уехал в Австралию, впоследствии став одним из лидеров команды с Зеленого континента. На Олимпиаде-2012 Юдин был капитаном сборной Австралии, после чего начал процесс смены спортивного гражданства, чтобы не считаться легионером в России.

В российской суперлиге Игорь выступал за «Ярославич» (2012/13), кемеровский «Кузбасс» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2014/15). Также по ходу карьеры игрок выступал за бразильский «Минас» (2005/06), польские клубы «Ястшембски» (2006-2011), «Ольштын» (2011/12) и турецкий «Галатасарай» (2015/16).