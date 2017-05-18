Интерес «Реала» вынудил «Челси» начать переговоры с Куртуа о новом контракте
Как сообщает Sky Sports, руководство и тренерский штаб «Челси» не собираются продавать голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Согласно источнику, стороны приступили к переговорам по новому контракту.
Отмечается, что этот шаг со стороны боссов лондонского клуба связан с интересом к футболисту со стороны мадридского «Реала».
В нынешнем сезоне 25-летний вратарь «синих» помог своей команде выиграть чемпионат Англии и дойти до финала Кубка страны.
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