Елена Буянова: Я знаю, что характер у Радионовой непростой

Тренер Елена Буянова рассказала о переходе в ее группу бронзового призера чемпионата мира и двукратного серебряного призера чемпионата Европы Елены Радионовой.

«Я не хотела бы пока на эту тему много говорить. Всем известны примеры, когда в одной группе тренируются сильные спортсмены. К примеру, Ханю и Фернандес.

Появление Лены в нашей группе стало неожиданностью. Хотя спортсменку я знаю с детства, она всегда тренировалась рядом. Это наша девочка. Я знаю ее плюсы и минусы, проблемы. Знаю, что характер у Лены непростой.

Понятно, что с Леной времени на раздумья у нас практически нет, нужно сразу включаться в работу и уже в процессе учиться понимать друг друга. Программы девочкам поставлены. Маше (Сотсковой) делал Петр Чернышев. Произвольную Лене – Ше-Линн Бурн. Короткую мы оставили с прошлого сезона, поскольку Лена не так много раз ее катала, а программа получилась удачной», – приводит слова Буяновой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, в апреле стало известно о том, что 18-летняя Радионова перешла от своего первого тренеры Инны Гончаренко в группу к Буяновой.