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Марат Балаев – Адлан Батаев. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

20 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир ACB 61. В главном бою вечера чемпион организации в полулегкой весовой категории Марат Балаев сразится против Адлана Батаева.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Совсем недавно Марат Балаев взорвал мир смешанных единоборств. В свои 40 лет он победил Юсуфа Раисова, который ему в сыновья годится, и стал чемпионом лиги ACB в полулегком весе. Балаев по прозвищу «Мотиватор» провел за свою карьеру семь поединков, в которых одержал победы. Его соперник — Адлан Батаев может похвастаться такой же статистикой. Мало того, спортсмены еще и соседи по мировому рейтингу. Шансы на победу равны, угадать победителя очень сложно. Единственно, что можно предсказать, так это то, что бой получится зрелищным. Эти ребята по-другому не умеют драться.

Прогноз: победа Батаева единогласным решением судей.

ACB 61
Санкт-Петербург, Россия
Дата: 20 мая
Кто: Марат Балаев (Россия) – Адлан Батаев (Россия)
Весовая категория: полулегкий вес (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Балаев (99-е, бои 7-0); Батаев (98-е, бои 7-0)

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Сергей Ващенко
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