Валттери Боттас: Я определенно помог команде, сдерживая Феттеля

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что во время Гран-при Испании намеренно сдерживал немца Себастьяна Феттеля на «Феррари» после его пит-стопа, чтобы помочь своему партнеру Льюису Хэмилтону, который в итоге одержал победу.

«Я делал все, что было в моих силах, чтобы сдержать Себастьяна и заставить его потерять время, именно так оно и было, – приводит Motorsport.com слова Боттаса. – В тот момент в этом состояла моя задача, моя миссия. Но разница в скорости оказалась слишком серьезной, и в конечном итоге он обогнал меня.

Но думаю, этим я определенно помог команде. Надеюсь, это сказалось на результате, и уж как минимум нам удалось увеличить отрыв в очках от «Феррари», что радует. Впрочем, все могло закончиться куда лучше, если бы я тоже добрался до финиша».

Напомним, после пяти этапов сезона «Мерседес» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на восемь очков.

Добавим, что сам Боттас сошел из-за проблем с мотором на 38-м круге.