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Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый канал

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Церемония открытия Кубка Конфедераций состоится 17 июня в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».

Представление продлится 20 минут и начнется с обратного отсчета до Кубка конфедераций. Сюжет церемонии будет построен на рассказе о традициях, истории, культуре и природе России, а также о городах-организаторах турнира. Лейтмотивом церемонии станет музыка балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Всего в церемонии будет задействовано 1500 артистов. Концепцию шоу разрабатывает команда Первого канала. 

- Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра. В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка Конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу, - приводит слова генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина официальный сайт ФИФА.  

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Санкт-Петербург». В первой встрече Кубка конфедераций сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии. 

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