Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным - арена «Амкара»

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в качестве основной арены заявит «Петровский», а запасным станет стадион «Звезда» в Перми.

Об этом рассказали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин на встрече с командой.

Напомним, «Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Подопечные Дмитрия Парфенова гарантировали выход в высший дивизион после победы над «Нефтехимиком» в 35-м туре (2:0).

Домашние матчи команда проводила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», который вмещает три тысячи зрители. Клуб планировал увеличить вместимость до десяти тысяч человек для соответствия регламенту РФПЛ, а в качестве запасной арены заявить стадион «Петровский».

Предполагается, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на новом стадионе «Санкт-Петербург». Сезон-2016/17 петербуржцы провели на «Петровском», за исключением двух матчей в апреле, которые они сыграли на новой арене.

На стадионе «Звезда» домашние матчи проводит пермский «Амкар», который выступает в премьер-лиге.