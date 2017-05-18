Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным - арена «Амкара»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в качестве основной арены заявит «Петровский», а запасным станет стадион «Звезда» в Перми.

Об этом рассказали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин на встрече с командой. 

Напомним, «Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Подопечные Дмитрия Парфенова гарантировали выход в высший дивизион после победы над «Нефтехимиком» в 35-м туре (2:0).

Домашние матчи команда проводила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», который вмещает три тысячи зрители. Клуб планировал увеличить вместимость до десяти тысяч человек для соответствия регламенту РФПЛ, а в качестве запасной арены заявить стадион «Петровский».  

Предполагается, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на новом стадионе «Санкт-Петербург». Сезон-2016/17 петербуржцы провели на «Петровском», за исключением двух матчей в апреле, которые они сыграли на новой арене.

На стадионе «Звезда» домашние матчи проводит пермский «Амкар», который выступает в премьер-лиге. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».ФК «Тосно» не будет менять название«Тосно» сохранит нынешнее название в следующем сезоне, в котором команда будет выступать в премьер-лиге.Лунев из-за травмы пропустит неделю и не сыграет против «Локомотива»Как сообщает «Спорт FM», голкипер «Зенита» Андрей Лунев выбыл из-за травмы на одну неделю.Евгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духЕвгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.Владелец «Тосно»: Благодаря губернатору области, мы смогли договориться с «Петровским»Владелец «Тосно» Борис Пайкин поделился мнением о выходе команды в премьер-лигу.Артур Григорьянц: По матчу «Рубин» – ЦСКА рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседаниеГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление полузащитника казанского «Рубина» Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.Леонид Федун: Есть проект увеличения вместимости «Открытие Арены» на пять тысячВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что чемпионство поможет клубу на пути самоокупаемости, а также высказался о возможном увеличении вместимости «Открытия Арены».У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия ЦыбаневаУ «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?Губернатор Ленинградской области: «Тосно» будет играть на «Петровском»Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился впечатлениями от выхода «Тосно» в премьер-лигу.«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьмиГлава комитета по этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).Леонид Федун: Наградить Романцева и Симоняна золотыми медалями? Может бытьВладелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что экс-наставники красно-белых Никита Симонян, а также Олег Романцев могут получить золотые медали РФПЛ.«Спартак» показал второй результат в истории чемпионата России по посещаемости домашних матчей«Спартак» сыграл заключительный матч в этом сезоне на своем поле – победа над «Тереком» (3:0). Средняя аудитория красно-белых составила 32760 человек.Матч «Спартак» – «Терек» стал самым посещаемым в 29-м туреМатчи 29-го тура премьер-лиги посетили 108751 зритель, то есть средняя аудитория одного матча составила 13594 зрителя. Стадионы заполнились на 58%.«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии с матча на «Открытии Арене», который завершился со счетом 3:0.Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила БорзыкинаЧто ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что должен сделать «Спартак», чтобы в следующем сезоне остаться на вершине.Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофойФорвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.
Футбол
Леонид Федун: Наградить Романцева и Симоняна золотыми медалями? Может быть
Футбол
Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон – «Золотой мяч»
MMA
Тайсумов не выступит 28 мая на турнире UFC в Стокгольме из-за травмы плеча
Бокс
Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости