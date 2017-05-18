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Майк Салливан: «Питтсбург» должен быть лучше готов играть со стартового вбрасывания

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги третьего матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:5).

«Я считаю, что мы должны быть лучше готовы к тому, чтобы играть со стартового вбрасывания. Когда пропускаешь такой быстрый гол в гостевом матче плей-офф, соперник получает заряд энергии. Так что нам нужно быть готовыми с первых минут и просто быть лучше.

Трудно играть, когда пропускаешь так много голов в первом периоде. Так команда лишается всяких шансов в матче. Нельзя сказать, что мы позволили сопернику создать много голевых моментов. Этого не было. Но соперник реализовал все свои шансы», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, первую шайбу «Оттава» забросила на 48-й секунде, а к 13-й минуте первого периода вела со счетом 4:0.

Матч

Оттава - Питтсбург - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Хоффман (Террис, Берроуз), 0:48 (1:0). Мето (Райан, Брассар), 10:34 (2:0). Брассар (Макартур, Райан), 12:28 (3:0). Смит (Карлссон, Мето), 12:52 (4:0). Террис (Хоффман, Классон), 38:18 (5:0). Кросби (Штрайт, Кессел), 46:07 (5:1 - бол.).

Место и дата

18 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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