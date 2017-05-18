Майк Салливан: «Питтсбург» должен быть лучше готов играть со стартового вбрасывания

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги третьего матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:5).

«Я считаю, что мы должны быть лучше готовы к тому, чтобы играть со стартового вбрасывания. Когда пропускаешь такой быстрый гол в гостевом матче плей-офф, соперник получает заряд энергии. Так что нам нужно быть готовыми с первых минут и просто быть лучше.

Трудно играть, когда пропускаешь так много голов в первом периоде. Так команда лишается всяких шансов в матче. Нельзя сказать, что мы позволили сопернику создать много голевых моментов. Этого не было. Но соперник реализовал все свои шансы», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, первую шайбу «Оттава» забросила на 48-й секунде, а к 13-й минуте первого периода вела со счетом 4:0.