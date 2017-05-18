Андрей Кошкин — Эдуард Вартанян. Прогноз «Советского спорта»

20 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир ACB 61. В одном из главных бое вечера Андрей Кошкин сразится против Эдуарда Вартаняна.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Кошкин должен был драться за полноценный пояс в апреле против Абдул-Азиза Абдулвахабова. Но чемпион захворал и ему на замену вышел один из претендентов — Эдуард Вартанян, который месяц назад доказал свои притязания на титул, победив топового легковеса Александра Сарнавского, не оставив ему шансов в борьбе. Кошкин, в отличие от Сарнавского, выглядит физически сильнее, да и борется лучше. В ударной технике он точно превосходит Вартаняна. Однако, если Эдуарду удастся перевести бой в партер, то его шансы на успех возрастут в несколько раз.

Прогноз: победа Вартаняна болевым или удушающим приемом.

Кто: Андрей Кошкин (Россия) – Эдуард Вартанян (Россия)

Весовая категория: легкая (бой за звание «временного» чемпиона)

Места в мировом рейтинге. Кошкин (80-е, бои 16-5); Вартанян (43-е, бои 16-3).