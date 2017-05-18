ФК «Тосно» не будет менять название

«Тосно» сохранит нынешнее название в следующем сезоне, в котором команда будет выступать в премьер-лиге.

- «Тосно» останется в премьер-лиге именно с таким названием. Смены не будет, хотя об этом действительно много говорили, но ко мне многие подходили и просили оставить такое название. В том числе игроки, - сказал владелец команды Борис Пайкин.

Напомним, ранее управляющий партнер компании-инвестора клуба Максим Левченко писал, что команда может сменить название. В числе вариантов рассматривались названия «Александр Невский», «Ингрия», «Форт».

«Тосно» вышло в премьер-лигу из ФНЛ со второго места. Матчи премьер-лиги команда будет проводить на стадионе «Петровский», а не на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде, где играла в ФНЛ.