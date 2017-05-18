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«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на Уокера

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может сменить клуб в летнее трансферное окно. На 26-летнего игрока обороны сборной Англии претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Владелец «шпор» Даниэль Леви установил высокую трансферную стоимость за правого защитника. А спор за него двух топ-клубов может поднять ее еще больше. На данный момент «Тоттенхэм» оценивает Уокера в 40 миллионов фунтов.

В то же время «Челси» и «Манчестер Сити» способны увеличить зарплату игрока, которая сейчас составляет 70 тысяч фунтов в неделю. Тогда как в планах «Тоттенхэма» не значится пересмотр условий личного контракта Уокера.

26-летний Уокер выступает за «шпор» с 2009 года, при этом трижды уходил в аренду: в «Шеффилд Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Астон Виллу».

В нынешнем сезоне на его счету пять голевых передач в 33 матчах премьер-лиги.

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