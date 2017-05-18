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КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».

«По матчу «Спартак» – «Терек» мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно-белых, а также скандирование ненормативной лексики.

По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с отсутствием журналистов», – приводит ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, после матча с «Тереком» (3:0) «Спартаку» был вручен кубок за победу в чемпионате.

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения:

Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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