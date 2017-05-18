КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».



«По матчу «Спартак» – «Терек» мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно-белых, а также скандирование ненормативной лексики.

По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с отсутствием журналистов», – приводит ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, после матча с «Тереком» (3:0) «Спартаку» был вручен кубок за победу в чемпионате.

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча