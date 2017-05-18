КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».
«По матчу «Спартак» – «Терек» мы рассмотрим использование и
бросание пиротехники болельщиками красно-белых, а также скандирование
ненормативной лексики.
По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата
матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с
отсутствием журналистов», – приводит ТАСС слова Григорьянца.
Напомним, после матча с «Тереком» (3:0) «Спартаку» был вручен
кубок за победу в чемпионате.
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция