«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»
Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.
Как сообщает Don Balon, футболист «пушкарей» близок к возвращению в «Барселону».
В случае, если трансфер игрока «пушкарей» состоится, столичный клуб попытается приобрести защитника мадридского «Реала» Данило.
В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провел 24 матча, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «сливочных» в 16 млн евро, а его соглашение с «Реалом» действует до 2021 года.
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