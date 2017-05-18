«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»

Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибается

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).