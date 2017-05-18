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Тото Вольфф: Сайнс готов к переходу в топ-команду

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что в немецкой команде следят за пилотом «Торо Россо» Карлосом Сайнсом-младшим.

«Я считаю, что Карлос готов к переходу в топ-команду. Мне нравится и он, и его семья. Карлос является типичным современным гонщиком: он умен, быстр и красив.

Но это пилот «Ред Булл». Эта команда всегда старается либо сохранить в своей системе лучших воспитанников, либо контролировать их судьбу. В данный момент ситуация именно такая», – приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Напомним, 22-летний Сайнс проводит третий сезон в «Торо Россо». После пяти этапов он набрал 17 очков и занимает десятое место в личном зачете пилотов.

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