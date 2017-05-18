«Милан» надеется, что «Реал» продаст Модрича по окончании сезона

Новые владельцы «Милана» готовы выделить бюджет на усиление состава, сообщает Don Balon.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

В стане итальянской команды выражают надежду, что «сливочные» согласятся продать своего хавбека, учитывая его возраст. Напомним, в этом году игроку сборной Хорватии исполнился 31 год.

В нынешнем сезоне футболист провел 39 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека «бланкос» в 45 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Милана» посещал Мадрид и обсуждал с руководством «Реала» трансфер форварда Альваро Мораты. Позже функционер опроверг эту информацию.