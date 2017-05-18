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Томас Рукас: Зимой я был настроен на переезд в «Терек»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Лейрии» Томас Рукас рассказал о просмотре в «Тереке».

- Зимой ездил на просмотр в «Терек». Клубу нужен был защитник с российским паспортом, и меня пригласили на первый сбор. Не сложилось. Может, я не показал себя полностью. Почему-то был уверен, что останусь, и уже был настроен на переезд в Грозный. Но в последний момент все сорвалось. Конечно, хотелось бы попробовать себя в португальской сегунде, может, и в клубе примейры. 

- Переезд в Грозный не смущал?
- Немного, но в «Тереке» знакомый из Питера уже третий год играет – Кузяев. Говорил, было непривычно только в первый сезон. А так даже хорошо - нет ночных клубов, алкоголя, ты сосредоточением футболе. Так что свои плюсы в Грозном есть.

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