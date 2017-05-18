Томас Рукас: Не думаю, что Сапатер экономил, у него же была сумасшедшая зарплата

Защитник «Лейрии» Томас Рукас рассказал о том, как ездил на метро с Обинной и Сапатером, и что советовал Дмитрий Сычев.

- Вы тренировались с сосланными в дубль Обинной, Сычевым и Сапатером. Как это было?

- Дима Сычев нам очень часто подсказывал в упражнениях с мячом, Обинна вообще умеет с молодыми общаться, хорошо знает русский, все трое очень дружелюбные ребята. На тренировках только улыбки были, чувствовалась от них поддержка.

- Правда ли, что Сапатер так экономил деньги, что ездил только на метро?

- Не поверите, не только Сапатер предпочитал метро, но и Обинна! Два раза с ним ездил из Черкизова до Сокольников. На метро две станции, ничего страшного. Не думаю, что они специально экономили, просто так удобнее. У них же зарплаты сумасшедшие были.