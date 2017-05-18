Александр Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири»

Тренерский штаб «Сибири» пополнил бывший белорусский хоккеист Александр Макрицкий, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт подписан по системе 1+1.



Тренерская карьера специалиста началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году он переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.

Будучи игроком, Макрицкий выступал в клубах Белоруссии, Германии и России. В КХЛ он провел 60 матчей в составе минского «Динамо».



