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Александр Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири»

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Тренерский штаб «Сибири» пополнил бывший белорусский хоккеист Александр Макрицкий, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт подписан по системе 1+1.


Тренерская карьера специалиста началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году он переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.

Будучи игроком, Макрицкий выступал в клубах Белоруссии, Германии и России. В КХЛ он провел 60 матчей в составе минского «Динамо».


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