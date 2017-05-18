Спаллетти – основной кандидат на пост наставника «Интера»

Руководство «Интера» продолжает вести поиски нового главного тренера. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, наставник «Челси» Антонио Конте примет окончательное решение по вопросу своего будущего после разговора с владельцем «синих» Романом Абрамовичем.

При этом источник сообщает, что возвращение Конте в серию А маловероятно. Отмечается, что главным претендентом на пост наставника «Интера» является Лучано Спаллетти, который на данный момент не продлил контракта с «Ромой». Соглашение специалиста истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб готов предложить пятилетний контракт Конте с общей суммой в 150 млн евро.