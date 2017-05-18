M-1 Challenge 79. Мичел Сильва проведет бой против Алексея Махно

1 июня на турнире M-1 Challenge 79 обладатель 14 побед нокаутом Мичел Сильва (Бразилия, 18-5-1) будет биться против российского панчера Алексея Махно (Industrials Team, 13-5).

Обладающий очень высоким ростом для легковеса, бразилец Мичел Сильва обладает еще и очень нестандартной техникой, напоминающей по стилю братьев Диаз. Сильва постоянно прессингует своего оппонента, идя вперед с открытым забралом и в то же время выкидывая удары руками и ногами из совершенно неожиданных положений и под любым углом атаки. Все это приводит к тому, что бои с его участием автоматически превращаются в бесшабашную рубку в стойке, в которой оба соперника наносят огромный друг другу огромный ущерб и бой идет по принципу «кто первый упадет в нокаут». К чести «Sassarito» надо признать, что из этих заруб он постоянно выходит победителем – 14 побед нокаутом из 18. И никому еще не удавалось победить его досрочно – все 5 поражений были по решению судей.

Для Алексея Махно в очередной раз наступает момент истины – поражение от Артема Дамковского обнажило ряд проблем в его подготовке, но при этом Алексей в очередной раз продемонстрировал неукротимое желание биться с сильнейшими соперниками и умение идти до самого конца в любом бою. Бой против бразильского ударника станет для него серьезным испытанием и отступать россиянину некуда.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9



(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1



(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2



(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0



(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

