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Кузнецова уступила Гавриловой в третьем круге турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Дарье Гавриловой (Австралия) в третьем круге турнира в Риме.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 23 минуты, - 6:2, 5:7, 4:6.

Гаврилова совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейка-пойнта из десяти, у Кузнецовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть брейков.

В четвертьфинале Гаврилова встретится с победительницей встречи Екатерина Макарова (Россия) - Кики Бертенс (Нидерланды).

Матч

Гаврилова Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 7:5, 6:4

Место и дата

18 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

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