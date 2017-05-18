Кузнецова уступила Гавриловой в третьем круге турнира в Риме
Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Дарье Гавриловой (Австралия) в третьем круге турнира в Риме.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 23 минуты, - 6:2, 5:7, 4:6.
Гаврилова совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейка-пойнта из десяти, у Кузнецовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть брейков.
В четвертьфинале Гаврилова встретится с победительницей встречи Екатерина Макарова (Россия) - Кики Бертенс (Нидерланды).
Матч
Гаврилова Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 7:5, 6:4
Место и дата
18 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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