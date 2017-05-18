Нандо Де Коло: ЦСКА в «Финале четырех» сюрпризы уже никто не преподнесет

Форвард ЦСКА Нандо Де Коло заявил, что команда хорошо подготовилась к «Финалу четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая.

В пятницу армейцы сыграют в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».

«Это был крайне длинный сезон для нас, мы сыграли очень много матчей при новом формате Евролиги. Но таким образом мы хорошо подготовились к «Финалу четырех». Мы уже знаем игру соперников по «Финалу четырех», их особенности, и сюрпризы уже никто не преподнесет сейчас «, - сказал Де Коло.