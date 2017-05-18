ФИФА: Сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций расскажет о культуре, истории и природе России

Как сообщает пресс-служба ФИФА, сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 расскажет о традициях, истории, культуре и природе России.

«В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу», – сказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, церемония открытия Кубка конфедераций начнется примерно за два часа до стартового свистка, который прозвучит в 18:00 мск. Она продлится около 20 минут.

Сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира. Перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, на арене прозвучит «Жар-птица» Игоря Стравинского – эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия турнира.

Добавим, что турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны: Москва (стадион «Открытие Арена»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).